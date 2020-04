Nuno Cardoso orienta masterclass online sobre a história do teatro

Os primeiros textos dramáticos remontam à Grécia Antiga, mas o teatro e a humanidade andam de mãos dadas desde a pré-história. Nesse sentido, contar a história do teatro afigura-se como uma missão hercúlea, mas é o que Nuno Cardoso, encenador e director artístico do Teatro Nacional São João, se propõe fazer na masterclass online "História Universal do Teatro em três zooms, provavelmente", que acontece entre 28 e 30 de Abril.

A masterclass decorre em três sessões de 40 minutos, sempre às 18.00 e, como o nome deixa antever, na plataforma de videoconferências Zoom. Nuno Cardoso será acompanhado pelo elenco “quase” residente do TNSJ para conduzir os participantes por uma “história improvisada e imprevisível, em que a ficção inerente ao próprio acto de contar é assumida ludicamente”, lê-se no site do Teatro.

Esta não é a primeira vez que Nuno Cardoso se lança a “uma viagem alucinante pelo tempo e pelas formas de nos representarmos”. A 7 de Março, apresentou a "História do Teatro Ocidental em Duas Horas", no Teatro Carlos Alberto. Agora, o desafio é ainda maior, quer pelas circunstâncias, quer pelo espaço e tempo abrangidos. Para assistir, basta instalar a aplicação (se ainda não a tiver) e aceder através deste link, inserindo a senha 174342.

