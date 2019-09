O BEAST – Festival Internacional de Cinema regressa este mês ao Porto

A partir de sábado 28 e até dia 6 de Outubro, vários espaços da cidade recebem o BEAST, o festival internacional que nesta terceira edição tem a cinematografia lituana, desde a conquista da independência do país, como ponto essencial do programa. Summer Survivors, de Marija Kavtaradze, um “road-movie que acompanha a jornada de uma jovem psiquiatra até uma clínica à beira-mar, apresentando um retrato próximo e humano sobre a doença mental”, é o responsável pela abertura.

A estreia nacional de Wonderful Losers, de Arunas Matelis, aclamado documentarista que vem ao Porto apresentar e comentar a sessão; uma retrospectiva integral da obra de Aistė Žegulytė, uma das grandes promessas do cinema lituano; um ciclo de cinema restaurado que recupera películas da história da sétima arte local; e outro de homenagem a Jonas Mekas, lituano-americano falecido no início deste ano, que foi uma das figuras maiores do cinema de vanguarda dos EUA – Walden, Reminiscences of a Journey to Lithuania e Out-Takes from the Life of a Happy Man serão exibidos –; são algumas das actividades programadas.

A carta branca dada ao festival Baltic Waves, “que constrói uma narrativa sobre a sua própria história, apresentando duas obras das primeiras edições e duas de anos mais recentes”, completam o foco no cinema deste país báltico.

Paralelamente às exibições – que acontecem no Cinema Trindade, no Cinema Passos Manuel, na Casa das Artes e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett –, decorrem masterclasses, oficinas, concertos e outros eventos em vários espaços da cidade. Consulte a programação completa aqui.

