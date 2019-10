O Broa é o novo restaurante de comida tradicional portuguesa

Para os adeptos da verdadeira cozinha portuguesa, o nome Heitor de Melo não é desconhecido. A boa notícia é que o chef abriu um novo restaurante, o Broa, perto da Marginal, onde era o Antigo Carteiro, e são os clássicos nacionais, confeccionados com os produtos mais frescos e mais próximos, que se destacam na carta.

Há pastéis de massa tenra (6€), ovos verdes com feijão frade (12€) e polvinhos com molho verde (8€) para começar. Depois, escolher apenas um prato vai ser uma tarefa dura. Na lista não faltam os filetes de pescada com arroz de tomate (14€), o porco assado com arroz de forno e batata (14€), o bife à portuguesa (16€) ou a língua estufada com puré e ervilhas (12€), uma das memórias de infância que repescou para o restaurante.

© Marco Duarte

Nas sobremesas a tradição mantém-se e pode contar com pudim Abade Priscos (5€) ou leite creme queimado (4€). Tudo feito com muito amor e sem grandes truques, como deve ser. Ao almoço, durante a semana, há um menu mais acessível a 9,50€ (com entrada ou sobremesa, prato, bebida e café) ou a 11,50€ (entrada, prato, sobremesa, bebida e café). Ao fim-de-semana é ver pratos de família, como o cozido à portuguesa ou o cabrito, a encherem as mesas.

“Queria fazer cozinha portuguesa num sítio confortável, com música, e onde se pudesse ficar até tarde”, conta Heitor. Os pratos vão variando consoante a época. No dia em que visitámos o Broa havia salada de figos e ameixas, mas quando chegar o tempo frio a cabidela vai ser um dos pratos da carta.

+ Os melhores restaurantes de comida tradicional no Porto

+ Três sítios para comer bacalhau à Brás no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.