O Carnaval do Coliseu tem show de drag queens, DJ sets e um concurso de máscaras

Este ano, o Entrudo comemora-se oficialmente a 25 de Fevereiro, mas no Coliseu a festa começa um dia antes, a 24, com uma iniciativa que recupera “a tradição dos eventos ‘Carnaval Só no Coliseu’, que marcaram os anos 40, 50 e 60 na cidade do Porto”, de acordo com a instituição. Um concerto, um show de drag queens, outro de cocktails, DJ sets e um concurso de máscaras preenchem o programa da celebração, na qual o Coliseu se reencontra com a sua história sem deixar de lhe dar a "contemporaneidade do século XXI", dizem.

Os festejos arrancam às 22.00, “para uma noite de música ao vivo com a orquestra The Royal Band, que vai tocar os hits certeiros” para o pôr a dançar sem parar. Elektra Ashford, Agatha Top, Claudia Fux, Wanda Morelly e Natasha Semmynova serão as drag queens responsáveis por abrilhantar a iniciativa, que tem os DJ´s Sininho & Mendes, do Club 447, ao comando dos discos. Para participar (e arrasar) no concurso de máscaras, não se esqueça de se vestir a rigor, com a pompa e circunstância que a ocasião exige.

Interessado? Saiba que os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos aqui, por 15€ (até dia 19 de Fevereiro) ou 20€ (a partir de dia 20).

