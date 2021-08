O Dia Mundial da Cerveja celebra-se no Brewpub da Nortada

Hoje, 6 de Agosto, celebra-se o Dia Mundial da Cerveja e o Brewpub Nortada não podia deixar a data passar em branco. Então, durante o fim-de-semana não vai faltar cerveja artesanal, brindes, jogos, provas, novos menus harmonizados e passatempos.

Os festejos fazem-se com dois menus de harmonização, criados especialmente para a data, que combinam diferentes pratos com cervejas da marca. No primeiro, o Malte (15€), há bolinhas de alheira com queijo, acompanhadas por uma Lager, três preguinhos com uma Dark Lager, e Beernoffi com uma Weiss. Já o segundo, o Lúpulo (17,50€), inclui hot & sweet chicken wings com uma cerveja Weiss, seguido de um HFK (Hell from Kitchen) acompanhado de uma Hoptoplus - DIPA, rematando com uma Imperial Mousse ao lado de uma Imperial Stout. Para melhorar tudo isto, também vão ser organizados jogos, como a roleta cervejeira, ou provas cegas, pensadas para os amantes de cerveja artesanal.

Além disto, entre sexta-feira e sábado, os clientes podem entrar no sorteio de "uma oportunidade única", apelidada como "um dia do malte ao rótulo", explica a marca, em comunicado. Experiência que vai levar o vencedor, acompanhado de um grupo de amigos, a participar na produção de uma cerveja da marca portuense. Ou seja, durante um dia, na companhia de Diana Canas, Mestre Cervejeira, vão poder assistir a todo o processo de produção e depois, com a ajuda do departamento de marketing da Nortada, desenvolver um rótulo personalizado. No final do dia, o grupo pode levar algumas cervejas para casa, com o novo rótulo.

"Celebrar o Dia Internacional da Cerveja nas frentes possíveis era o objectivo para este ano. Acabámos por dar um grande foco à experiência no nosso brewpub e para lá de todas as dinâmicas, podermos sortear uma produção quase de A a Z reforça aquilo que pretendemos enquanto marca, que é proporcionar sempre óptimas experiências independentemente do ponto de contacto com o nosso consumidor", refere Rui Pedro Pimenta, Brand Manager da Nortada, em comunicado.

Já até 12 de Agosto, está a decorrer um passatempo "para os mais aventureiros", em que o grande prémio é uma máquina de cerveja - cedida por empréstimo - e três barris de cerveja da Nortada. Os interessados devem publicar, no Instagram, a "melhor foto de convívio seguro com os amigos, com perfil público e identificando a @cervejanortada", lê-se em comunicado. Apela-se à criatividade, por isso, o único requisito é que a fotografia ajude a promover a "diversão responsável".

Rua Sá da Bandeira, 210. 22 018 1000. Ter-Sáb 17.30-02.00.

