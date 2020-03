O Dia Mundial do Teatro é celebrado em isolamento

Este ano, as celebrações do Dia Mundial do Teatro estão confinadas ao espaço virtual. Apesar de estar fisicamente encerrado, é justamente neste momento que o Teatro Nacional São João (TNSJ) quer celebrar connosco.

De acordo com a nota de imprensa, a programação começa hoje às 18.00 com uma “visita guiada online muito particular”, feita com aqueles que “reabilitaram, dirigiram, ou pisaram o palco” deste monumento nacional. Segue-se depois, às 22.00, a apresentação da tragédia renascentista portuguesa Castro, que relata a história de amor entre Pedro e Inês de Castro, encenada por Nuno Cardoso.

Há memórias dos espectadores do São João a serem partilhadas e pode fazer o download de quatro peças de Alfred Jarry, traduzidas por Luísa Costa Gomes, e ainda dos Manuais de Leitura, mais de 30 volumes correspondentes a 17 anos, com textos críticos sobre peças e os seus autores, entrevistas a encenadores e notas de ensaio. Para saber mais novidades, basta aceder ao site oficial do TNSJ. As transmissões vão decorrer no site Vimeo e nas redes sociais Facebook e Instagram.

A partir de hoje e até 28 de Junho pode também assistir a alguns dos mais emblemáticos espectáculos do Teatro de Marionetas do Porto. A iniciativa “Temporada de Primavera em Casa” vai permitir ver ou rever peças variadas para um público jovem e adulto, como é o caso de Nada ou o Silêncio, que será exibida entre hoje e domingo. As peças estão disponíveis nas páginas do Facebook e Instagram. Pode também fazer uma visita guiada virtual ao museu, basta aceder aqui.

Também a Companhia de Teatro de Almada assinala esta data online com a peça de teatro O Mandarim, de Eça de Queiroz, com encenação de Teresa Gafeira. A peça ficará disponível durante uma semana e depois dará lugar a Os Diretores, de Daniel Besse.

A juntar-se às comemorações há outras companhias, como a Cegada, de Alverca do Ribatejo, que vai disponibilizar online peças como Casal Aberto, Fronteira Fechada, O Gigante Egoista, Príncipe Feliz e Dom Quixote de La Mancha. O Teatro do Noroeste apresenta três produções: Salta para o saco de António Torrado, Perdição, baseada no romance de Camilo Castelo Branco, e a Estalajadeira. Por último, o Teatro Nacional 21 coloca 21 actores a ler textos de dramaturgos como Gil Vicente. Entre os nomes já anunciados estão Rita Blanco, Bruno Nogueira, Albano Jerónimo e Mariana Monteiro.

A televisão pública portuguesa conta igualmente com produções especiais para este Dia Mundial do Teatro. Na RTP1, pelas 23.00, passa a peça de teatro As Árvores Morrem de Pé, uma homenagem a todos os actores nacionais, e a RTP2 vai transmitir no programa Teatro Sem Fios a leitura de Restos, um dos últimos textos de Bernardo Santareno, às 19.00.

