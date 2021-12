Ó! Galeria e Ó! Cerâmica inauguram exposições colectivas de Natal

É já no sábado, 4 de Dezembro, pelas 16.30, que a Ó! Galeria e a Ó! Cerâmica inauguram, simultaneamente, duas exposições colectivas de Natal. "Cumprindo uma tradição que, na Ó! dedicada à ilustração, já dura desde a abertura, há 12 anos, e que agora irá estender-se ao espaço Ó! dedicado à cerâmica", lê-se em comunicado.

Na Ó! Galeria, estará a exposição Cartas de Amor, que reúne mais de 60 nomes da ilustração, incluindo artistas consagrados e novos talentos. Todos apresentam trabalhos onde os postais, as declarações de amor e as cartas são o mote, "tentando recuperar um pouco do espírito e as emoções que apenas o papel e a caneta conseguiam transmitir e que, de alguma forma, foi-se perdendo com a evolução e massificação dos meios digitais". Pode ser visitada até 6 de Janeiro.

Já a primeira Colectiva de Natal da Ó! Cerâmica, patente até 3 de Fevereiro, conta com artistas que trabalham maioritariamente em ilustração, mas foram desafiados a trabalhar o barro. "Para muitos, foi uma estreia nesta expressão plástica e para outros foi o regresso a uma 'paixão adormecida' cujos resultados são, garantidamente, a expressão desse gosto e diversão provocada pelo desafio proposto."

Quando as exposições terminarem, vai ser possível continuar a ver todas as peças e ilustrações e até comprá-las na loja online.

