Vêm aí três feiras de ilustração e outras artes no Porto

Nos próximos sábados, o Porto vai acolher três feiras dedicadas à ilustração, fotografia, pintura e variadas outras artes. Para além de poder descobrir o trabalho de artistas emergentes (e não só), esta será uma boa oportunidade para apoiar o talento local na hora de escolher os presentes para a quadra natalícia que se aproxima. Visite a Má Feira (27 de Novembro), a Abelha (4 de Dezembro) e a Sábado Feira (11 de Dezembro), todas com entrada livre.

A Má Feira não é uma feira má, muito pelo contrário. Este evento especializado em ilustração estreia-se no Porto com nomes de trabalho reconhecido e artistas jovens e emergentes. Com apresentação bimestral, vai servir de montra para uma visão mais transversal do que se vai fazendo e criando nesta área artística. Ana Seixas, aConstança, David Penela, Ana Hoo, Catpivara e Delfim Ruas são alguns dos artistas que marcam presença nesta edição inaugural. Visite-a no Maus Hábitos neste sábado, dia 27 de Novembro, das 14.00 às 19.00.

Na tarde de sábado, 4 de Dezembro, está de volta o Abelha, um dos mercados mais concorridos do circuito artístico e cultural do Porto. No Centro Comercial de Cedofeita, entre as 14.00 e as 19.00, vai encontrar trabalhos de ilustração, pintura, cerâmica e fotografia, vindos das mãos e da imaginação de vários artistas. O mercado é organizado pelo Hive Art Studio e vai receber nomes como Ana Louro, Ana Roque, André Rocha, Oaktree, Ola Fluda, Pudim Studio, Tree Art e Tiago Rocha.

Na Sábado Feira vai encontrar trabalhos de fotografia, pintura, ilustração, mas também posters, zines, peças de cerâmica, entre outros trabalhos de autor. Desenvolvida por Mariana Malhão e Dylan Silva, responsáveis pela galeria Senhora Presidenta, esta feira quer dar destaque a novos nomes das artes em geral, através da abertura de open calls onde os artistas podem inscrever-se e potenciar os seus trabalhos. Está marcada para 11 de Dezembro no Maus Hábitos, das 15.00 às 20.00.

Má Feira: Maus Hábitos, 27 Novembro (Sáb) 14.00-19.00. Grátis

Abelha: Centro Comercial de Cedofeita, 4 Dezembro (Sáb) 14.00-19.00. Grátis

Sábado Feira: Maus Hábitos, 11 Dezembro (Sáb) 15.00-20.00. Grátis

