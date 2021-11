Parque de Serralves abre as portas a mercado de Natal

Com entrada gratuita, o Mercado de Natal vai estar instalado no Parque de Serralves com ideias para presentes, workshops e outras actividades.

No fim-de-semana de 4 e 5 de Dezembro, Serralves volta a abrir as portas ao Mercado de Natal, que vai levar o espírito natalício ao parque da fundação. Com entrada livre, vai poder encontrar aqui um bazar com produtores e marcas nacionais.

"Pode comprar produtos gourmet, alimentos biológicos e sazonais, presentes de Natal criativos e produtos que inspiram um estilo de vida mais sustentável, bem como descobrir as últimas novidades do design e participar em workshops e actividades para toda a família", anuncia o site de Serralves. Poderá encontrar produtos orgânicos, artigos natalícios, objectos de decoração, brinquedos, jogos e acessórios – e ainda provar street food e participar em oficinas.

Quem estiver interessado em participar como vendedor, deverá entrar em contacto via email (d.castro@serralves.pt).

Parque de Serralves, Avenida Marechal Gomes da Costa (Porto). e 4 5 Dezembro (Sáb-Dom). Grátis

Mais mercados de Natal no Porto:

