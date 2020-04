O Guggenheim Museum tem mais de 200 títulos grátis sobre arte moderna

O vasto catálogo digital do Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova Iorque, não é de agora. Há alguns anos que a instituição, que detém uma importante colecção de arte moderna, vem digitalizando os catálogos resultantes das exposições, assim como outros livros relacionados com arte. Os amantes de arte (e não só) podem aproveitar esta quarentena para descobrir as mais de 200 publicações que compõem o arquivo digital.

Os ficheiros disponíveis, que podem ser consultados directamente ou descarregados em formato PDF, permitem mergulhar na história da arte moderna e na vida e obra de artistas emblemáticos do século XX. Desde o início da sua actividade, em 1959, o Guggenheim tem acolhido exposições como From van Gogh to Picasso, from Kandinsky to Pollock: masterpieces of modern art, Picasso and the war years, Kandinsky: Russian and Bauhaus years, Joan Miró: magnetic fields ou American pop icons, cujos catálogos e/ou folhas de sala podem ser lidas online.

Também retrospectivas de Paul Klee, Mark Rothko, Max Ernst ou Alberto Giacometti ficaram documentadas para a posteridade. Os principais movimentos artísticos deste período estão bem representados no catálogo através de publicações como Expressionism, a German Intuition 1905-1920 ou Elements of modern painting.

Há ainda várias publicações sobre o Guggenheim e as obras que fazem parte do acervo. A diversidade de temas e autores é grande, por isso o melhor será recorrer aos filtros da barra lateral para encontrar o que pretende. Ou, então, pode deambular pelo site como se estivesse no museu. Certamente encontrará algo que o vai surpreender.

