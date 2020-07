O Habitat é o novo restaurante da Cantareira

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, um habitat pode ser "um ambiente onde se desenvolve qualquer ser organizado". Pode também ser "um lugar onde uma pessoa ou um grupo se sente bem ou é normalmente encontrado", e é isso que este Habitat, na Foz, é. Ou vai ser.

O espaço, do mesmo dono do Reitoria, abre hoje as portas depois de largos meses de obras. Instalado numa bonita casa na Cantareira, tem um chamativo balcão à entrada, com queijos, enchidos, mas também frutas e legumes. Para já, vai funcionar apenas o piso de baixo, com uma carta à base de petiscos.

Tais como? Frittata com pancetta, cheddar, crème fraîche, cebola roxa e cebolete (8€), satay de frango (10€) e couve-flor confitada em caril com alcaparras e avelãs (8€), entre outros. "É uma mistura de cozinha asiática e cozinha mediterrânica", explica Frederico Azevedo, o dono. Conte também com sandes – pastrami, rosbife e vegetariana são algumas opções (a partir de 7,50€) – e saladas para devorar nestes dias mais quentes.

Em breve irá abrir a esplanada com vista para o rio e o piso de cima, com um menu "mais minimalista, tradicional" e com mais técnica, onde pode encontrar produtos do dia, como um robalo de linha ou um rodovalho, e acompanhamentos clássicos, que podem ir do arroz de berbigão ao xerém de conquilhas.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Os melhores restaurantes na Foz

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story