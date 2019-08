O Laúndos em Movimento está de volta à Póvoa de Varzim para três dias de festa

O Laúndos em Movimento, festival que põe a Póvoa de Varzim a mexer desde 2009, está de volta para mais uma edição, que tem a ecologia integral como tema. Ao todo, conte com três dias de festa, que começam na sexta-feira 9 de Agosto e se estendem até domingo 11, repletos de actividades que não vai querer perder. Entre elas, destaque para a prova de BTT, para a sessão de stand-up comedy que pretende arrancar-lhe umas boas gargalhadas (nada melhor depois de uma semana de trabalho) e, como não podia deixar de ser, para a Grande Descida de Carros Artesanais, a grande estrela do evento.

João Seabra, Miguel 7 Estacas e Pedro Neves (dia 9, às 22.00) são os responsáveis pelo arranque da iniciativa. Depois de se libertar do stress acumulado numa maratona de risos é hora de se mexer ao som da música dos DJ’s Renato Neiva e Padre Guilherme, para ouvir a partir das 23.30.

No segundo dia, a animação tem início às 15.00, com a actividade Casa da Juventude Fora de Portas, à qual se segue uma prova de BTT (19.00) para os mais resistentes - inscrições aqui. Às 22.30, é o momento das actuações do grupo musical True Band e dos DJs Vitor Mon e João Caseira.

O festival dedica o seu último dia à corrida de carros artesanais, na estrada de acesso ao Monte de S. Félix, que a organização define como “a mais louca” prova do género do país e na qual os veículos são construídos pelos próprios participantes. Caso queira inscrever-se, saiba que pode fazê-lo aqui, até 8 de Agosto.

À semelhança das edições anteriores, o evento volta a ter um cariz solidário, com as receitas deste ano a serem usadas para a construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de Laúndos.

