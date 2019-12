O Mescla tem comida do mundo e é o novo restaurante da Ribeira

Segundo os dicionários de língua portuguesa, mesclar é misturar coisas diferentes para formar um todo. No novo restaurante da Ribeira, o Mescla, os Descobrimentos Portugueses (e a localização em frente à Casa do Infante) foram o mote para a criação da carta e para a decoração do espaço, ambos inspirados em países como a Índia e o Brasil.

Ovos com inhame e presunto (7€), moelinhas vindaloo (5€), tagine de grão com abóboras e tomate com cuscuz de limão (9,50€), caril de perna de frango com chapati caseiro (14€), camarão tigre com funcho e quinoa (29,50€) e naco de picanha, cozinhado a baixa temperatura e que pode acompanhar com chips de inhame (19€) são exemplo de alguns dos pratos para partilhar. À sobremesa, atire-se ao semifrio de caju com gengibre e coco ou aos brigadeiros de caipirinha com espuma de lima e hortelã (ambos a 4,50€).

Além das principais refeições, no Mescla também pode petiscar durante a tarde. Entre as 16.00 e as 19.00 há alguns pratos para comer à mão, como a bifana de cachaço em pão de queijo (6€) e os churros de bacalhau (8€), que vão bem com um dos cocktails da casa, como o Cimbalino, com cachaça, café e laranja (8€).

