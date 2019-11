O Negra Café já chegou a Matosinhos e à Boavista

Há espaços que se tornam ícones por causa do que lá servem. O Negra Café, que abriu em 2017 na Baixa, ganhou fama à conta dos seus bolos caseiros, das bebidas de café de especialidade, e das tostas e panquecas, servidas a qualquer hora do dia. Mas também se tornou um spot de eleição para fazer almoços leves (as saladas são outro dos ex-líbris da casa), beber cocktails ou trabalhar.



Dado o sucesso, o Negra Café expandiu-se para estar mais perto de todos os clientes. No início do mês abriu um espaço em Matosinhos, na Avenida Sousa Aroso, com cerca de 60 lugares, e esta segunda-feira inaugurou outro na Rua 5 de Outubro, na Boavista, a poucos passos da Casa da Música, com pouco mais de 30 lugares.



Bolo de canela e red velvet (ambos a 3,20€), panqueca com banana, manteiga de amendoim e maple syrup (6,50€), ovos escalfados com batata doce (5,50€) e tosta de bacalhau, cebola, espinafres e tomate seco (9€) são algumas das coisas que pode comer durante todo o dia, sete dias por semana, em ambos os espaços. Bom apetite



O Negra Café Baixa está, neste momento, fechado para obras, mas a reabertura está prevista para breve.

