O No Noise - Festival de Música Experimental & DIY está de volta a 3 de Agosto

A “força da experimentação e o poder espiritual do som” servem de mote ao No Noise - Festival de Música Experimental & DIY, que regressa para a quinta edição no sábado. Entre as 11.00 e as 23.00, vários artistas, criativos e pensadores encontram-se no Convento de Francos para um dia organizado pela Sonoscopia, associação sediada no Porto que trabalha a música experimental, pesquisa sonora e seus cruzamentos interdisciplinares.

O evento segue o formato da edição anterior e arranca com o Kindernoise, um conjunto de actividades para os mais pequenos durante a manhã, e que inclui a construção de máscaras da Oficina Arara, uma apresentação do Teatro da Mandrágora com os seus robertos e música e animações em retroprojecção dos argentinos Santí Lesca e Celestial Brizuela.

À tarde, a música é protagonista e, a partir das 15.00, há uma série de concertos em vários espaços do convento. O alinhamento conta com nomes como Amy Knoles, Vasco Costa & Monika Frichová, Burkhard Beins, Chrs Galarreta, Desterronics, Dr Truna, LLUMM - Alfredo Costa Monteiro & Ferran Fages, Putan Club - Giana Greco & François R. Cambuzat, Scorpions, Sereias, Trigger e Vasco Alves.

O No Noise inclui, ainda, outras actividades como uma feira de edições independentes, jantar e churrasco ou a já habitual piscina de cerveja. Os bilhetes custam 12€ em pré-venda nas lojas Matéria Prima, Louie Louie e Bunker Store e 15€ no própria dia, sendo que 1€ reverte a favor da reconstrução do telhado do Convento de Francos. A entrada é livre para crianças até aos 12 anos (o Kindernoise tem entrada grátis para miúdos e graúdos e inclui sopa para as crianças).

