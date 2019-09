O novo Telhados Boémios tem esplanada, bar, jardim e muita comida e bebida

Uma esplanada, ideal para beber um copo enquanto espera por uma mesa ou pelo amigo que chega sempre atrasado; um bar, onde também pode jantar, caso prefira uma refeição mais descontraída com pratos para partilhar, cocktails e cervejas; uma sala de jantar, mais formal e com uma decoração que dá aos clientes a sensação de estar num telhado; e um jardim de Inverno. São estes os espaços que compõem o Telhados Boémios, um restaurante de cozinha contemporânea, que segue a técnica de confecção francesa e serve especialidades de vários pontos do globo.

Eliane Benencase, brasileira a viver no Porto há mais de um ano, é a responsável pelo projecto, com uma carta assinada pelo chef Dante Machado. Ambos destacam pratos como os pimentos piquillos com bacalhau à Brás (8€), o bife tártaro com gema crua, rúcula e mostarda Dijon (9,50€), e o bife da vazia com molho chimichurri (18€). Acompanhe a comida com mojitos, piña colada, sangria, vodka ou tequila, por exemplo, e remate com o crème brûlée à moda da casa, feito com doce de leite (4€).

©João Saramago

