O Moinho ao Rio é o novo bar de tapas com vista para o Douro

“Cresci numa casa de férias, um moinho, em Vila Praia de Âncora, e sempre vi a minha mãe a receber família e amigos”, conta Tiago Ferreira, um jovem de 25 anos que já passou por restaurantes como o Brick e o Terminal 4450.

Quando decidiu montar o seu projecto, procurou espaços entre a Boavista e a Foz e encontrou um pequeno restaurante no Largo do Ouro. Foi lá que a 1 de Julho abriu as portas do Moinho ao Rio, com uma carta recheada de petiscos, feita com a consultoria do chef Marco Gomes, do restaurante Oficina, na Baixa.

Tábua mista, prego do lombo em bolo do caco, sandes de presunto, empadinha de rabo de boi, camarões crocantes e ovos rotos são algumas das coisas que pode provar e que pode acompanhar com vinho português ou cocktails. O preço médio de uma refeição ronda os 20€ mas a vista para o Douro vale muito mais do que isso.

© João Saramago

+ As melhores entradas e petiscos até 5€ no Porto

+ Os melhores restaurantes de petiscos no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.