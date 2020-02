O Olá Vietnam é o novo restaurante asiático da cidade

É verdade que a Baixa continua a ser o spot de eleição para a abertura de novos conceitos gastronómicos, mas não é o único. E ainda bem. O Olá Vietnam, um restaurante que homenageia a cozinha tradicional do país de Nguyen Van Phuc, proprietário e chef, abriu recentemente entre o Bom Sucesso e o Campo Alegre, no lugar do antigo Lupin, com uma carta recheada de pratos cheios de sabor.

Entre as especialidades estão o pho bo, uma massa de arroz com carne de vaca, "que fica a cozinhar muitas horas", explica Nguyen. Leva também ervas aromáticas, é servida num caldo de vaca com especiarias, como a canela, a estrela de anis e as sementes de coentro, e é um dos pratos identitários do país.

O com dau kho nam, um prato de tofu e cogumelos caramelizados, e o bun nem, um crepe de folha de arroz recheado com carne de porco e servido com massa fina de arroz e molho de peixe, também devem ser considerados na hora do pedido. Para sobremesa tem duas opções: o iogurte de lótus e jaca, uma fruta tropical, e a gelatina de algas com líchia e leite de coco.

Ao almoço há um menu a 11€ com hóstias de camarão e tapioca como entrada, prato, chá do dia e café (ambos vietnamitas), mas também pode optar pelo menu de degustação, igualmente disponível à noite, que é uma boa opção para descobrir alguns pratos típicos do Vietname por 15€. Inclui hóstias de camarão, pho bo ou pho ga (massa de arroz com carne de galinha), um crepe e a gelatina de líchia. À carta, uma refeição ronda os 15€/20€ e se quiser tornar a experiência ainda mais completa, peça uma cerveja vietnamita para acompanhar.

