O Pai Natal dos Oceanos está a chegar ao Sea Life Porto

A menos de um mês do Natal, a magia da época já se faz sentir pela cidade. Apesar de os animais do Sea Life Porto não serem muito dados a este tipo de comemorações, a partir de sábado 30 vão ter a visita do Pai Natal dos Oceanos. A personagem vai mergulhar no túnel sub-aquático, onde vive a tartaruga e os tubarões, e dar as boas-vindas aos miúdos e graúdos que visitam o aquário portuense.

O mergulho inaugural acontece às 15.30 mas, caso não tenha oportunidade de acompanhar o momento, saiba que se repete todos os fins-de-semana até 22 de Dezembro, sempre à mesma hora. Esta não será, no entanto, a única surpresa para a época natalícia. Em comunicado, o Sea Life Porto promete "surpresas desde promoções na loja e na cafetaria, alimentações especiais ou palestras", que serão anunciadas antecipadamente no site do espaço. Divirta-se.

