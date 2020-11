O Porto é a melhor “cidade pequena” do mundo para viver

A Monocle, revista global sobre negócios, design, cultura e estilo de vida, escolheu os melhores locais para viver para quem quiser sair das grandes metrópoles e residir em cidades de dimensão mais reduzida. Em 2020, o Porto ocupava o nono lugar, mas na lista de 2021 a Invicta subiu à liderança da classificação do Small Cities Index.

"O Porto é pequeno mas tem ambições de cidade grande", refere a Monocle, que o destaca por ser uma cidade "charmosamente histórica", com "acesso rápido a boas praias" e com um pulsar próprio, "totalmente independente do ritmo de Lisboa". "Com cerca de 220.000 habitantes, a cidade tem sido sempre o coração dos negócios de Portugal, com muitas das indústrias do país sediadas à sua volta", refere a publicação.

Os portuenses são elogiados por serem bons trabalhadores, por terem faro para o negócio e por manterem um "sentido de comunidade". A Monocle destaca ainda a abundância de oferta cultural, as indústrias, designers e artesãos que transformaram o Porto num pólo criativo, e a liderança de Rui Moreira, que "lembra aos políticos que, embora a sede do governo seja em Lisboa, a região Norte de Portugal é a que mais contribui para a economia do país".

O Porto é a única cidade portuguesa incluída nas escolhas da Monocle para as melhores cidades pequenas para viver. O top 10 é completado com Lovaina (Bélgica), Itoshima (Japão), Lucerna (Suíça), Victoria (Canadá), Lausana (Suíça), Basileia (Suíça), Bolzano (Itália), Aalborg (Dinamarca) e Bergen (Noruega).

