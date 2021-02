O Porto está pintado de flores, com 93 mil tulipas

O Porto anuncia a Primavera com um espectáculo de pétalas coloridas. As 93 mil tulipas foram plantadas em vários espaços verdes da cidade.

A cidade está mais colorida, graças às cerca de 93 mil tulipas que embelezam e alegram os jardins, praças e canteiros do Porto. Com 11 variedades e combinações de várias cores, as tulipas adornam espaços como o Jardim Marques de Oliveira (conhecido como Jardim de São Lázaro), o Jardim Émile David (na entrada dos Jardins do Palácio de Cristal), o Jardim do Passeio Alegre, junto à margem do rio Douro, e as floreiras da Praça da Trindade.

Fotografia de Filipa Brito / Câmara Municipal do Porto

A beleza destes espaços deve-se ao "trabalho invisível de vários trabalhadores municipais, que se dedicaram a produzir os bolbos no Viveiro Municipal, desde o início do mês de Janeiro, e que agora assistem ao reconhecimento dos seus frutos um pouco por toda a cidade", refere o site do município.

Antes de chegarem ao destino final, as flores passam por um processo onde se descasca a casca do bolbo, uma vez que ao germinar "a casca perturba o desenvolvimento" da tulipa. De seguida, os bolbos são plantados manualmente em vasos e dispostos numa estufa, onde recebem as condições necessárias para germinarem.

