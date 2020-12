O Porto tem uma nova editora de livros infantis

A Truz Truz acaba de bater à porta com o lançamento do primeiro livro. A editora portuense é sobretudo dedicada ao público infantil e juvenil.

A Truz Truz nasceu em 2019 num jantar entre amigos. É composta por cinco pessoas do Porto e de Viana do Castelo, com percursos que passam pela arquitectura, a moda, a biologia, a escrita, o design e a ilustração: Sara Brandão, José Brandão, Ana Brandão, Rui Coelho e Luísa Coelho.

No decorrer deste ano, a Truz Truz publicou algumas edições digitais nas redes sociais e no site, mas o primeiro livro físico da editora é agora lançado. A geração dos bancos de madeira, escrito por Sara Brandão e ilustrado por Luísa Coelho, é uma história dedicada a todos os netos e netas dos "avós memória", na esperança de os reencontrar nas coisas mais simples. Está disponível para venda online por 14€.

© Truz Truz 'A geração dos bancos de madeira' é o primeiro livro da editora

"A Truz Truz editora dirige-se a um público infantil e jovem, mas também a todas as crianças grandes que já pagam impostos", diz Sara Brandão, designer e escritora. O objectivo é dar vida a histórias perdidas no fundo das gavetas, fazendo com que cheguem às prateleiras das livrarias ou à caixa de correio de todas as pessoas que vêem nos livros um mundo de viagens por descobrir.

"Para já, as histórias que temos previstas para o futuro têm sempre como ponto de partida o texto, por isso, à partida, a maior parte das nossas edições será abraçada por contos", adianta Sara. "Ambicionamos ser um incentivo à leitura, assim como abraçar as palavras com ilustração, deixando espaço para que as duas partes sobrevivam independentes no livro."

