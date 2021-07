O Porto tem uma nova peixaria sustentável

A Peixaria by Euskalduna, do chef Vasco Coelho Santos, privilegia a pesca sustentável, de linha ou de rede, evitando produtos de pesca de métodos intensivos.

Depois de abrir uma padaria de fermentação natural (Ogi by Euskalduna), o chef Vasco Coelho Santos continua a expandir a sua filosofia gastronómica com uma peixaria moderna (Peixaria by Euskalduna). O novo projecto abriu as portas a 28 de Julho na Rua José Gomes Ferreira, na zona do Aviz, com peixes, mariscos, moluscos e bivalves frescos, caviar, algas, halófitas e muito mais.

© Undercover.pt Peixaria by Euskalduna

Trata-se de uma "boutique moderna de peixe, onde os clientes conseguirão obter produtos personalizados e adaptados às suas necessidades, através de um serviço de excelência", explica a nota de imprensa. Aqui vai encontrar produtos como peixe da lota de Matosinhos, ostras do Sado, lírio dos Açores, enguias da Figueira da Foz, algas de Aveiro, salicórnia natural da Ria Formosa, ouriço-do-mar, lavagante de casca mole, cantaril de anzol, caviar e sal marinho.

© © Undercover.pt Peixaria by Euskalduna

O projecto do chef Vasco Coelho Santos pretende também promover a sustentabilidade. Esta missão assentará na "preferência por materiais que permitam a exclusão do plástico, desde o transporte ao armazenamento dos vários produtos, mas também na pesca dos vários peixes e mariscos". A escolha vai recair numa "pesca sustentável, de linha ou de rede, evitando produtos provenientes de pesca de arrasto e outros métodos intensivos".

© DR© Undercover.pt Peixaria by Euskalduna

Rua José Gomes Ferreira, 191 (Porto). 93 648 1061. Seg 14.00-18.00, Ter-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-14.00. Instagram, Facebook.



