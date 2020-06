O Praça abriu na Boavista com mojitos e comida do mundo

Lembra-se do Praça, na Baixa? O bar famoso pelas tostas, o guacamole e os mojitos? Depois de ter fechado as portas na Praça D. Filipa de Lencastre, há quatro anos, reabriu agora na Boavista com os clássicos, algumas novidades e o mesmo espírito.

"O Praça era energia e ambiente", relembra Pedro Paz Trindade, um dos quatro sócios do Praça, juntamente com Zeca Maia, Mário Carvalho e o chef João Freire Pimentel, que se juntou ao trio que detém a Casa do Livro e o Xico Queijo por "dedicação à empresa".

E tudo isso foi transportado para esta versão 2.0. A decoração tem elementos do antigo espaço, como o Pinóquio de madeira e o mobiliário, e até a música mantém o mesmo registo neste novo spot onde continua a brilhar a comida do mundo. "A carta é inspirada nas nossas viagens", explica o chef.

Há bomba de vitela galega com mostarda caseira (1,80€), croquetas de camarão, berbigão e kimchi (2,10€), salada de manga (11,20€) e arroz frito ao estilo asiático (9,80€). Mas continua a haver lugar para as tostas – prove a clássica, com queijo, fiambre, tomate, manteiga de alho e orégãos (6,40€) –, e para o guacamole com pico de gallo e totopos artesanais (5,60€).

Até sexta-feira, 3 de Julho, o espaço ainda está em soft opening, com uma carta mais reduzida. A partir dessa data haverá uma carta para o dia, disponível entre as 12.00 e as 19.30, onde também vão entrar as batatas bravas (4,10€), o DOP burguer (12,50€) e a pasta della nonna Giovanna (9,80€), e outra mais virada para a noite, com lulas satay (11,60€) e caril vermelho (13,10€), entre outros.

Os mojitos e as sangrias são sempre a melhor resposta para a sede. A esplanada com mesas coloridas, logo à entrada, é o sítio perfeito para comer e beber em dias bons.



