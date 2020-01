OAK Nature: refugie-se no coração do Minho

Abraçada pelas frondosas copas de um bosque de carvalhos, a unidade de alojamento OAK Nature tem aos seus pés as águas puras do rio Caldo, a albufeira da Caniçada e a serrania do Gerês. Este refúgio escondido num carvalhal é o sítio perfeito para um descanso merecido e para luxuriar no meio da natureza, mesmo sem sair do quarto, através das enormes janelas – é como dormir numa casa da árvore, mas com todas as mordomias da vida moderna.

©DR

São nove os quartos, amplos e de design moderno, com ar condicionado, TV plasma e frigobar, alguns com varanda privada. Se o frio não convidar a sair, pode ser embalado pelos sons da natureza e as suas paisagens aqui mesmo. Ou, então, aproveitar a sala com lareira, a piscina exterior aquecida, o bar, o ginásio, o jacuzzi, o banho turco e a sauna. Lá fora tem as maravilhas do Gerês e o bosque da propriedade com cerca de quatro hectares de floresta autóctone.

O preço mínimo de estadia é de 100€ por noite com pequeno-almoço incluído e acesso livre e ilimitado ao jacuzzi, banho turco, sauna e ginásio.

©DR

