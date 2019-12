'Obras Completas de William Shakespeare em 97 Minutos' em cena no Teatro Sá da Bandeira

Depois do Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, é a vez do Teatro Sá da Bandeira servir de palco aos actores Pedro Pernas, Rúben Madureira e Telmo Ramalho que, através de uma única peça, vão revisitar 37 obras do dramaturgo responsável por títulos como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e Sonho de Uma Noite de Verão. Falamos-lhe do espectáculo Obras Completas de William Shakespeare em 97 Minutos que, desde a sua estreia, em 1996, tem sido um sucesso.

Em comunicado de imprensa, “o humor e a actualidade são características da peça”, com adaptação e encenação de António Pires, que volta agora a estar em digressão pelo país. O espectáculo, uma viagem pelo que de melhor há nas tragédias, comédias, peças históricas e sonetos do célebre escritor britânico, chega ao público “com um texto revisto e inúmeros apontamentos adaptados à era digital e às referências modernas da cultura pop”.

A obra distingue-se ainda por cortar a quarta parede, refere Pedro Pernas, já que “o público também é actor, pois respiramos com eles e esperamos pelas suas reacções e pela sua interacção”. Obras Completas de William Shakespeare em 97 Minutos estará no Teatro Sá da Bandeira entre 10 e 12 de Janeiro. Os bilhetes para o espectáculo custam entre 11€ e 18€ e podem ser comprados online.

