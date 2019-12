Dê as boas-vindas a 2020 com o Concerto de Ano Novo do Coliseu

Há tradições que vale a pena manter. O concerto com o qual o Coliseu celebra, em Janeiro, a chegada do ano novo, é uma delas. Desta vez, a actuação está agendada para o primeiro sábado do mês, dia 4, às 21.30.

De acordo com o Coliseu, a Orquestra Metropolitana de Lisboa vai subir ao palco para presentear o público com “a brisa espirituosa das polcas e valsas da família Strauss que todos conhecemos, quer de bailados, quer do cinema”. Conduzido pelo maestro russo Evgeny Bushkov, o concerto terá ainda "uma fantástica abertura orquestral de Stanisław Moniuszko”, que se destaca “pelo encanto melódico e requintado humor de Gioachino Rossini”.

Interessado? Adquira aqui o seu bilhete e garanta que entra em 2020 da melhor maneira possível. Os preços variam entre os 20€ e os 120€.

Programa

S. Moniuszko Conto de Inverno, Abertura-Fantasia

Josef Strauss Polca rápida Voando, Op. 230

J. Strauss II Valsa Rosas do Sul, Op. 388

G. Rossini Abertura da ópera A italiana em Argel

J. Strauss II Marcha persa, Op. 289

J. Strauss II Polca rápida Sangue ligeiro, Op. 319

J. Strauss II Abertura da Opereta O Morcego, Op. 367

J. Strauss II Polca rápida Comboio do prazer, Op. 281

J. Strauss II Valsa Imperador, Op. 437

J. Strauss II / Josef Strauss Polca Pizzicato

J. Strauss II Polca rápida Tique-taque, Op. 365

J. Strauss II Polca-Furioso, Op. 260

J. Strauss II Polca Tritsch-Tratsch, Op. 214

