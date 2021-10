OctoBeer Fest: Braga celebra festa da cerveja com happy hour

O Mercado Municipal de Braga inaugurou, recentemente, uma nova área de restauração, baptizada como Mesa na Praça. É lá que vai acontecer a OctoBEER Fest - A Festa da Cerveja na Praça, até 31 de Outubro, com happy hour, provas guiadas e muita música.

Todos os dias, entre as 16.00 e as 20.00, os restaurantes do mercado vão ter uma promoção que conjuga um petisco e uma cerveja por 3,50€. É o caso do Siamo in Due, que oferece cerveja Moretti e bruschetta al forno, mas também d'O Forno do Leitão do Zé, que sugere uma mini sandes de leitão, e do Chakburger, do chef Chakal, onde pode provar um mini hambúrguer.

Os petiscos e as bebidas vão ser acompanhados por música. A 27 de Outubro, ao som de diferentes tunas da Universidade do Minho (Azeituna, Bomboémia, Gatuna e Tuna Universitária do Minho); nos dias 21 e 28, pode contar com música do Trio Pagú e Bossa & Morna; já a 22 e 29, a música é da responsabilidade de Pedro Melo e Artur Luso.

Para os fins-de-semana estão planeadas algumas actividades especiais, como espectáculos interactivos de Fanfarra Kaústika e Mimo’s Dixie Band (23 e 30 de Outubro), música tradicional com o novo disco a solo de Xico Malheiro, e ainda Phole, o projecto do músico João Gigante (24 e 31).

É também aos sábados e domingos, entre as 18.00 e as 19.00, que pode participar em provas guiadas com especialistas da Central das Cervejas, todas gratuitas e abertas ao público.

No contexto desta festa, pode visitar o Tribunal da Cerveja, um espaço onde os clientes podem transformar-se em "juízes", provar e julgar as "melhores cervejas do mundo", explica a organização, em comunicado.

+ Porto recebe mercado de cerveja e sidra artesanal

+ Os melhores bares de cerveja no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal