Open House Porto adiado para 2021

Todos os anos, no início do Verão, a arquitectura abre portas à cidade, permitindo ao público conhecer espaços que nem sempre lhe são acessíveis. Desta vez, as multidões que normalmente acorrem às visitas gratuitas do Open House Porto vão ter de esperar. A sexta edição do evento, prevista para 4 e 5 de Julho deste ano, foi reagendada para 3 e 4 de Julho de 2021, “atendendo às restrições impostas pela pandemia”, justifica em comunicado a Casa da Arquitectura, que organiza o evento em parceria com os municípios participantes.

Apesar de ser forçado a adiar o seu regresso, o Open House Porto está a preparar duas grandes novidades para a próxima edição. Além do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, o roteiro de arquitectura vai incluir a Maia, totalizando 75 espaços que se mostram ao público. Por outro lado, o horário de visitas vai ser alargado ao período nocturno e realizado de forma contínua, resultando em 48 horas de visitas nonstop.

O sexto Open House Porto terá como curadores Graça Correia, arquitecta e professora universitária, e Joel Cleto, historiador. “É uma verdadeira festa do património”, diz o também arqueólogo no vídeo de apresentação do evento. E, se à semelhança do que tem acontecido em todo o mundo – o Open House começou em 1992 e acontece hoje em 40 cidades –, viu o seu regresso adiado, promete voltar com toda a segurança e um programa memorável.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ 5 atracções do Porto para visitar sem sair de casa

+ Fundação Marques da Silva disponibiliza mais quatro acervos de arquitectura

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story