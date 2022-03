‘Operação Maré Negra’ regressa para uma segunda temporada

A Prime Video, a plataforma de streaming da Amazon, confirmou uma segunda temporada para Operação Maré Negra, estreada a 25 de Fevereiro. Os novos episódios voltam a juntar as equipas da produtora espanhola Ficción Producciones e da RTP, desta vez através da Lightbox. Operação Maré Negra é baseada no acontecimento real que ocorreu em 2019, quando um submarino artesanal carregado de cocaína foi interceptado na Galiza. Álex González, David Trejos, Leandro Firmino e Lúcia Moniz são alguns dos nomes que voltam a fazer parte do elenco internacional.

Na primeira temporada de Operação Maré Negra, já disponível na Amazon Prime Video em Portugal, Espanha e Brasil e agora a ser transmitida na RTP, às segundas-feiras, às 22.45, ficamos a conhecer a história de três homens – Nando (Álex González), Angelito (David Trejos) e Walter (Leandro Firmino) – que embarcaram num submarino fabricado artesanalmente com cerca de três toneladas de cocaína com o objectivo de atravessar o Atlântico e chegar à Europa. Depois de aguentarem mais de 20 dias em alto mar, os homens são apanhados pela polícia espanhola junto à costa da Galiza. Agora, o enredo desenrola-se por mais uma temporada com cinco episódios de 45 minutos cada.

A segunda temporada da produção luso-espanhola volta a ser protagonizada por Álex González, a quem também se voltam a juntar Leandro Firmino, David Trejos, Nerea Barros, Carles Francino, Miquel Insua, Xosé Barato, Bruno Gagliasso e a portuguesa Lúcia Moniz. Além destes nomes, a produção confirma que “novos elementos serão anunciados em breve”.

Depois da primeira temporada resultar do trabalho dos realizadores espanhóis Daniel Calparsoro e Oskar Santos e do português João Maia, esta segunda parte volta a contar com os dois realizadores espanhóis, a quem se juntam Igor Legarreta e o português Luis Ismael. Ainda como produtores-executivos, da parte da Ficción Producciones, estão Mamen Quintas e Julio Casal.

“Estamos muito satisfeitos por poder anunciar que estamos a trabalhar na segunda temporada de Operação Maré Negra para a Prime Video. A nossa equipa criativa trabalha para escrever uma série de alta qualidade onde o nosso enigmático e imprevisível Nando [Álex González] certamente dominará”, revela Mamen Quintas, uma das produtoras-executivas, à Time Out. E acrescenta: “A fórmula de co-produção da primeira temporada foi impecável e vai repetir-se, em grande parte, na segunda temporada, com uma maior exigência que elevará a qualidade da série”.

A data de estreia para a segunda temporada de Operação Maré Negra ainda não foi revelada.

