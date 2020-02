Orquestra Geração promete divertir a Casa da Música na terça-feira de Carnaval

A Orquestra Geração, projecto de cariz social que actua sobretudo nas zonas de Lisboa e Coimbra, vai animar o Carnaval, no próximo dia 25, na Casa da Música. "Teremos uma peça só para cordas de Luís Freitas Branco, dois andamentos da quinta sinfonia de Beethoven, depois a cantora Maria Alice, que vai cantar duas canções cabo-verdianas e, no fim, tocaremos uma série de músicas africanas e latino americanas", adiantou em entrevista à Time Out, António Wagner Diniz, director. A actuação começa às 17.00 e o bilhete custa 10€.

Formar crianças e jovens, promover a inclusão social e fomentar o desenvolvimento pessoal dos mesmos através da música são os grandes pilares deste projecto. A iniciativa arrancou há 13 anos e actualmente chega a 1300 crianças de 22 escolas e conta com 80 professores. Financiado sobretudo pelo Ministério da Educação, este projecto é totalmente gratuito para quem o frequenta e dá a oportunidade aos alunos de não só aprenderem a tocar um instrumento, mas também de conhecerem “um leque de coisas além do bairro e do ambiente que os rodeia”, diz o professor.

O trabalho feito pela Orquestra já foi reconhecido por diversas vezes, destacando-se o prémio de melhor projecto de intervenção social da União Europeia e a medalha de ouro dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos atribuída pela Assembleia da República. Está à espera de quê? Vá lá ouvi-los.

