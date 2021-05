Os Dias com Energia e os Domingos em Forma estão de volta

Para promover o bem-estar, físico e mental, a empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto do Porto criou os Dias com Energia e os Domingos em Forma, que estão agora de volta com novas sessões gratuitas.

Os Dias com Energia vão acontecer no horário normal de Verão. Aos sábados de manhã há aulas de pilates, yoga e tai chi nos Jardins do Palácio de Cristal ou nos parques da Pasteleira e Oriental, de modo rotativo. Para os domingos estão marcadas sessões de tai chi e método de Rose no Parque da Cidade. Todas as actividades estão dependentes das condições meteorológicas – nos dias mais chuvosos, as actividades decorrem no Pavilhão Municipal Fontes Pereira de Melo.

Já os Domingos em Forma também vão acontecer no formato habitual, às 10.00. Todos os participantes devem estar no ponto de encontro, no Pavilhão Municipal do Lagarteiro, e depois de alguns exercícios de aquecimento começa uma caminhada pelo Parque Oriental da Cidade, até às 11.00.

As actividades são coordenadas por profissionais da área da educação física e são abertas ao público em geral, de todas as idades. Não existe limite de lotação, mas todos os interessados devem inscrever-se através do email desporto@agoraporto.pt – indicando o nome, programa, local e aula em que pretendem participar.

+ Já abriram as inscrições para a corrida virtual de São João

+ Os melhores sítios para correr no Porto

+ Os melhores sítios para andar de bicicleta no Porto

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade