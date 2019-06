'Os Dias no Parque': há Matias Damásio, Richie Campbell e tributo Remember Queen

Já há cartaz para Os Dias no Parque, evento associativo que este ano traz à Póvoa de Varzim Cláudia Martins & Minhotos Marotos (quinta-feira 6), Matias Damásio (sexta-feira 7), Richie Campbell e DJ Vibe (sábado 8) e Remember Queen (domingo 9) - um tributo à banda britânica conhecida por músicas como I Want To Break Free e Bohemian Rhapsody. Os espectáculos estão agendados para as 22.00, contudo, há mais para ver e ouvir ao longo do festival, nomeadamente de artistas locais como Ases, Domingos Moça, Francisco Nova e Intempus.

Mas nem só de concertos vive esta iniciativa que vai já na 9ª edição. Entre 6 e 10 de Junho, conte também com uma zona para realização de piqueniques e outra de animação dedicada a crianças até aos 12 anos, com jogos tradicionais poveiros e uma torre de escalada (todos os dias), jogos e exercícios de andebol (dia 8), uma aula de ginástica (dia 8 às 10.00), sessões de yoga (dias 8 e 9 às 10.00 e às 11.00), um festival de folclore (dia 9 às 16.00) e um posto de saúde onde pode fazer rastreios, por exemplo.

Para que não lhe falte energia, nas barracas das associações que têm n’Os Dias no Parque “a oportunidade de angariarem fundos para implementarem os seus projectos”, vai encontrar doces, salgados e bebidas mais frescas. Ainda não está convencido? Saiba que tem acesso gratuito a todas as actividades planeadas. Na abertura do evento, apareça a partir das 18.30. Nos dias que se seguem a festa começa às 10.00.

