Os passeios culturais do Museu FC Porto voltam este mês

A ligação entre o Museu do FC Porto e Joel Cleto já é antiga, remete a 2014, ano em que começaram a desenvolver, em parceria, a Rota do Dragão, uma iniciativa que vai agora para a sua sétima edição.

As visitas começam no dia 30 de Maio, com um passeio cultural pelo Porto, que volta a acontecer nos dias 26 de Junho e 18 de Julho. Mais tarde, depois do Verão, pode contar com visitas à exposição permanente do museu, marcadas para 9 de Outubro, 6 de Novembro e 4 de Dezembro.

Durante os percursos que acontecem fora de portas, o público, acompanhado pelo historiador, vai ter a oportunidade de ficar a conhecer melhor a relação entre o clube e a cidade, passando por locais como a Câmara do Porto, o Terreiro da Sé, o Majestic, a Praça da Liberdade, a Rua Escura, o Coliseu, o Clube Fenianos Portuenses, o Palácio da Justiça, entre muitos outros.

“Na Rota do Dragão descodificamos esta histórica relação da cidade com os dragões. Nascida da vontade do Porto em ‘fazer das tripas coração’ na defesa da afirmação da cidade e da liberdade no país. Uma relação ainda mais reforçada pela sua presença no emblema daquele que é o principal embaixador da cidade no Mundo: o Futebol Clube do Porto", explica o historiador, em comunicado.

A Rota do Dragão, nasceu de uma colaboração entre o Museu do FC Porto e Joel Cleto, distinguindo-se pelo formato original, o que lhe valeu, em 2019, o Prémio Informação pela Associação Portuguesa de Museologia.

Pode ficar a saber mais sobre estas visitas online. Os bilhetes podem ser comprados na BOL, a preços desde 10€, e o número de participantes é limitado, por isso, não hesite.

