Os sabores de Espanha e Portugal encontram-se à mesa do Nômade

O nome do espaço de Ruth Gonzalez e Fran Cabalerro, um casal galego que se mudou para o Porto no final do ano passado, deixa antever o seu conceito. “É um raro bar, um sítio exótico e fora do vulgar”, explica Fran. Com uma carta que não pretende ser fixa e com influências de Espanha e de Portugal, usando ingredientes biológicos sempre que possível, o Nômade é um bom sítio para petiscar com os amigos.

Tapenade de azeitona portuguesa (5€), tosta aberta de polvo e queijo San Simón, um queijo fumado galego (5€), sandes de tortilha (2,50€) e salada de couve roxa, rúcula, laranja, nozes e queijo azul (6€), que pode ser substituído por queijo vegano por mais 1€, são algumas das sugestões. Se preferir, atire-se às tábuas, como a de queijos portugueses e espanhóis ou à de presunto de Lugo e salsichão de León (ambas a 12€) – “coisas que adoramos em Espanha”, conta Ruth.

Com 24 lugares e trabalhos de artistas locais e estrangeiros que vão preenchendo as paredes, o Nômade pretende inserir-se ainda mais no quarteirão das artes, com concertos e outras actividades culturais. Nada como ir passando por lá para estar a par das novidades.

