Ownever cria serviço de reparação de malas de luxo

A Ownever nasceu com a missão de criar malas intemporais – no que diz respeito ao seu design, mas também aos materiais utilizados –, por isso, os produtos de marca própria têm garantia e manutenção vitalícia. Recentemente, anunciou a criação de um serviço de reparação e manutenção, disponível para malas de luxo de qualquer marca.

A ideia de criar este serviço surgiu da fundadora da marca, Eliana Barros, que acredita que “apenas devemos comprar uma mala se esta realmente fizer falta”. Então, com o mote "Repairing is Caring", a Ownever lançou o novo serviço, em que aplica o seu know-how na construção de marroquinaria.

Estão disponíveis para receber qualquer mala, independentemente da marca ou modelo, e fazer reparações como o restauro de cor, arranjo de cantos estragados, mudança de alças e pegas, remoção de bolor e manchas, pintura, entre muitas outras acções de restauro de marroquinaria.

Antes de arregaçarem as mangas, os especialistas da Ownever criam um orçamento, que esteja de acordo com o trabalho necessário e as expectativas do cliente.

“Apesar de parecer contraproducente repararmos malas de outras marcas, a verdade é que ao reparar outra peça sentimos que estamos a contribuir para um mundo mais sustentável. A nossa experiência é de anos nesta área, por isso é possível contar com um serviço de luxo também para as peças que mais adorem, independentemente da marca”, explica Eliana.

