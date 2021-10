P.A.U.S.A, a nova vida do restaurante In’Vulgar, na Foz

Conhecido pela sua mítica forma oval, o número 35 da Rua Monsenhor Manuel Marinho foi, até Agosto do ano passado, a casa do In’Vulgar. Entretanto, Hugo Pinheiro, o responsável pelo espaço, decidiu reabrir o restaurante com um novo nome, P.A.U.S.A. Mas esta não foi a única mudança – a sala teve uma remodelação e a cozinha passou para as mãos do chef Vítor de Oliveira.

"Com uma ementa especialmente pensada para os amantes da gastronomia portuguesa, o espaço, cujo nome convida a desfrutar tranquilamente da experiência à mesa, oferece uma abordagem de valorização do produto de origem através de uma ementa assente nos melhores produtos nacionais", lê-se em comunicado.

Na carta vai encontrar alguns produtos tipicamente nacionais, como o polvo do Algarve, cabrito mirandês DOP, o porco bísaro, a carne marinhoa DOP, o robalo do mar, os queijos de cabra de Melgaço, os queijos de ovelha e os azeites de Macedo de Cavaleiros, e ainda os enchidos e carnes fumadas do Barroso.

Apesar de não serem de origem portuguesa, o bacalhau salgado seco islandês e o presunto ibérico também aparecem em alguns dos pratos que chegam à mesa deste restaurante.

© Marco Duarte Polvo do Algarve

O polvo (17,80€), cozinhado a baixa temperatura, terminado no forno em azeite virgem extra e alho, e servido com um puré de legumes assados, é de prova obrigatória. Também pode apostar no cabrito da serra mirandês (18,20€), assado após 24 horas de marinada em ervas do monte, vinho e azeite virgem, acompanhado com batata assada e grelos, ou o arroz caldoso (14,90€), com chouriça de carne, barriga fumada e sangueira, finalizado com nabiças e chouriça de abóbora.

O que vai muito bem com toda esta comida é a carta de vinhos, que promete ter alguns rótulos exclusivos de pequenos produtores do Douro e Norte de Portugal.

Rua Monsenhor Manuel Marinho, 35 (Foz). 916 123 860. Ter 19.30-23.00, Qua-Sáb 12.30-15.00 e 19.30-23.00, Dom 12.30-15.00.

