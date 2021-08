Para celebrar o Dia da Juventude a entrada é gratuita em vários museus e monumentos do país

A Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN) quis assinalar o Dia Internacional da Juventude (12 de Agosto) e por isso concedeu até dia 14 deste mês entrada gratuita a todos os jovens, entre os 12 e os 29 anos, nos museus, monumentos e outros equipamentos culturais geridos pela instituição.

Esta data é celebrada desde 1999 - sempre no mesmo dia - e anualmente as Nações Unidas definem um tema sobre o qual se deve "reflectir e evidenciar à sociedade, em geral, os contributos da juventude para um mundo mais justo, equilibrado e intergeracionalmente mais equitativo", lê-se no comunicado da DRCN.

Então, para 2021, a temática escolhida foi Transformar Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária, cujo objectivo é destacar que a transformação da saúde global tem de passar pela participação activa da população jovem.

Apesar de não estar directamente relacionada com esta temática, a DRCN decidiu associar-se às celebrações deste dia, oferecendo entradas gratuitas a jovens em museus e monumentos de várias cidades do norte do país, como por exemplo, a Sé Catedral, a Casa de Allen, e a Casa de Ramalde, no Porto; e o Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

Também são abrangidos locais de outras cidades, como o Paço dos Duques de Bragança e o Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães; o Museu D. Diogo de Sousa, em Braga; o Santuário de Panóias, em Vila Real; a Estação Arqueológica do Freixo / Tongóbriga, no Marco de Canavezes; e o Castelo de Santa Maria da Feira.

Pode consultar a lista completa dos museus e monumentos que pode visitar online. Mas não é só no Norte que se vai assinalar a data, por todo o país os monumentos, museus e palácios tutelados pela Direcção-Geral do Património Cultural também vão ter entrada livre para jovens. Além disto, a DGPC vai organizar algumas actividades, inspiradas no tema celebrado este ano.

