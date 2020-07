Parque Biológico de Gaia tem actividades gratuitas para famílias

Em Julho e Agosto, o Parque Biológico de Gaia volta a ter actividades de participação livre para famílias. Os mais pequenos vão poder assistir à alimentação das cabras-anãs, dos gamos e das aves de galinheiro, a ateliês de educação ambiental e a horas do conto. O programa e horários podem ser consultados aqui.

Estas actividades têm a duração máxima de 30 minutos e estão sujeitas à capacidade do espaço. Decorrem de segunda a sexta-feira, às 11.30 e às 15.00. Ao participar, será necessário usar máscara e manter um distanciamento mínimo de dois metros entre famílias.

Até Outubro, o Parque Biológico de Gaia abre as portas entre as 10.00 e as 19.00, com a bilheteira a encerrar uma hora antes. Os bilhetes custam 3€ para adultos (18-64 anos) e 1€ para jovens (7-17 anos) e seniores (mais de 65 anos). As crianças até aos 6 anos e as pessoas portadoras de deficiência não pagam entrada.

+ Visite o Parque Biológico de Gaia sem sair de casa

+ Nasceram duas cegonhas-brancas no Parque Biológico de Gaia

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story