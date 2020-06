O Parque Biológico de Gaia volta a abrir as portas ao público a partir de segunda-feira, dia 8 de Junho, entre as 10.00 e as 19.00, com algumas recomendações e regras de segurança.

O parque anunciou a sua reabertura para 8 de Junho com algumas regras e restrições. O uso de máscara apenas é obrigatório nos espaços interiores, como a recepção. Dentro do percurso de descoberta da natureza, a máscara não é obrigatória, mas é recomendável. Podem visitar grupos até 20 pessoas, sem referência ao agregado familiar. O restaurante mantém-se encerrado, mas poderá fazer piqueniques no parque.

O Parque Biológico de Gaia agrega um conjunto de antigas quintas que foram aproveitadas para mostrar parte do património natural e cultural do nosso país. É um centro permanente de educação ambiental. Integra um viveiro que produz anualmente milhares de plantas de mais de 300 espécies e um centro de recuperação de animais selvagens, encontrados feridos ou detidos ilegalmente em cativeiro. Animais como burros, corços, bisontes, raposas, milhafres, gralhas, coelhos-bravos e esquilos vivem e reproduzem-se nas instalações do parque. Mais de 70 espécies de aves vivem ou visitam o parque durante as migrações, das quais mais de 30 espécies nidificam aqui.

