Raposa encontrada na rua continua em reabilitação no Parque Biológico de Gaia

A pequena raposa foi encontrada na rua em Santo Tirso há duas semanas e foi levada para o Parque Biológico de Gaia. Os primeiros dias foram complicados, mas os veterinários estão confiantes na sua recuperação, para que possa ser devolvida à natureza.

A raposa-vermelha foi encontrada em estado muito debilitado na rua, em Santo Tirso, no dia 13 de Maio, com sinais neurológicos severos. A Polícia de Segurança Pública recebeu um pedido de resgate e levou-a para o Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico, onde se encontra ainda em reabilitação. Entretanto, a Câmara de Gaia divulgou novas informações sobre o estado de saúde da raposa.

A raposa é um macho com cinco meses. Segundo a veterinária Sara Lóio, os primeiros dois dias foram complicados, mas depois "começou a mostrar francas melhorias, a demonstrar apetite", motivo pelo qual a equipa se encontra confiante na sua recuperação. Apesar de a raposa ter ultrapassado quase todos os "sinais neurológicos severos” apresentados aquando da sua chegada, a equipa veterinária ainda se mostra preocupada com a sua acuidade visual, que não recuperou totalmente.

O centro de recuperação do Parque Biológico de Gaia ajuda animais feridos, debilitados ou detidos ilegalmente em cativeiro e, caso seja viável, todos os animais selvagens são posteriormente devolvidos à natureza. É o que se pretende neste caso, se a raposa vier a recuperar totalmente. Segundo a médica veterinária, como existe suspeita de de um traumatismo craniano severo, vão ter de "averiguar a proximidade de estradas e escolher um local que seja apropriado para ela, caso isso venha a acontecer”.

Veja o vídeo da raposa em recuperação:

