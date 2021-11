Parque de São Roque encerra temporariamente

Durante os próximos quatro meses, o Parque de São Roque, em Campanhã, estará encerrado ao público, devido a uma empreitada de reabilitação e manutenção que está a decorrer no espaço.

"A interdição ao público é, nesta fase, essencial para garantir a segurança dos utilizadores do parque, em virtude do avanço das obras nas redes de infra-estruturas hidráulicas e de iluminação", explica a Câmara Municipal no portal municipal. Quando as obras estiverem concluídas, o parque estará, novamente, aberto a visitas, mas algumas zonas vão continuar restritas à circulação.

Apesar de o Parque de São Roque estar fechado, continua a ser possível visitar a Casa de São Roque, cujo acesso continua a ser feito pela Rua de São Roque da Lameira.

"A empreitada, da responsabilidade da empresa municipal de Gestão e Obras do Porto, consiste na substituição parcial dos pavimentos dos caminhos, no reforço e relocalização do mobiliário urbano e na execução de infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem de águas pluviais e residuais, electricidade, telecomunicações e iluminação."

Os trabalhos também vão incluir a remodelação do edifício dos balneários e a construção de um armazém para serviços de manutenção.

Esta obra está inserida na empreitada que vai aumentar e reabilitar o parque, anunciada em Abril, que representa um investimento municipal de 735 mil euros. O prazo de execução previsto da obra é de um ano.

