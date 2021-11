Centro Comercial Brasília vai ter uma nova vida em 2022

Inaugurado em 1976, o Brasília foi construído em três fases, que correspondem a cada uma das entradas de acesso: Praça Mouzinho de Albuquerque, Avenida da Boavista e Rua Veiga Leitão. Foi um marco da história do comércio portuense, introduzindo novidades como as escadas rolantes ou os filmes do Cinema Charlot. Um renovado Brasília vai agora nascer, com um projecto que terá a assinatura do arquitecto João Ferros. A apresentação pública decorreu no dia 18 de Novembro.

© DR Projecto do arquitecto João Ferros para a entrada de Mouzinho de Albuquerque

O Brasília vai contar com reformulações do chão até ao tecto. Um dos principais pontos a ser intervencionados serão as escadas metálicas no centro do espaço, que vão dar lugar a uma praceta para receber eventos culturais como concertos, espectáculos de arte e outras iniciativas. As obras deverão arrancar no segundo trimestre do próximo ano, mas o Brasília continuará de portas abertas.

© DR Projecto do arquitecto João Ferros

"O novo Brasília está a nascer. Torná-lo num local exclusivo, revelador de tendências com áreas para estar, trabalhar, fazer refeições, com dinâmicas e performances de música e artes, é a realidade que cada vez mais queremos ter presente 'nas ruas' do Brasília. Será uma referência para todos que visitam o Porto, pela sua singularidade", lê-se no site oficial.

Quem tiver curiosidade sobre o futuro do Brasília, pode visitar uma exposição com as imagens do projecto de requalificação, que está patente no primeiro piso das escadas metálicas.

