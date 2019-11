Participe na 7ª edição da Cãominhada de Natal da Maia e contribua para a causa animal

Se é daquelas pessoas que gosta de vestir os animais a rigor quando chega a quadra natalícia, participe na sétima edição da Cãominhada de Natal da Maia que, este ano, acontece no primeiro domingo de Dezembro (dia 1, às 09.00). Reunir fundos para que a CãoViver - Associação de Protecção Animal “possa continuar a resgatar, reabilitar e inserir em novas famílias centenas de animais abandonados” volta a ser o principal objectivo da iniciativa, segundo revela a organização em comunicado de imprensa.

Para percorrer o percurso de 5 km, que parte da Praça do Município, em frente à Câmara Municipal da Maia, cães e pessoas devem estar vestidos a preceito, até porque nesta “Passerelle Natalícia”, como lhe chamam, ganha a dupla que envergar o fato mais original. Além da possibilidade de desfilar, o evento oferece ainda a oportunidade, a qualquer pessoa, de adoptar um novo elemento para a sua família, já que vão estar presentes vários animais à procura de uma nova casa. Entre as diferentes actividades organizadas há uma mini feira de Natal.

A organização desta Cãominhada está, uma vez mais, a cargo do grupo desportivo “Os Maiatos”, em conjunto com a CãoViver – Associação de Protecção Animal, e conta com o apoio da Câmara Municipal. Para participar, tudo o que precisa de fazer é inscrever-se na actividade até 29 de Novembro. O bilhete tem um custo de 2,50€, que reverte na totalidade para a associação, e inclui um kit com ofertas de várias marcas.

