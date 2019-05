Participe na primeira Caminhada Felina Colorida e contribua para a causa animal

Se gosta de praticar exercício físico e de contribuir para a causa animal, a primeira Caminhada Felina Colorida da Maia foi feita à sua medida, já que lhe permite fazer as duas coisas em simultâneo. Ao participar nesta iniciativa, agendada para domingo, dia 16 de Junho, além de desfrutar de uma caminhada pela natureza, no Ecocaminho da Maia, habilita-se a ganhar vários prémios — um jantar para duas pessoas no Apuro - Vegan Bar, um tablet Samsung, uma oferta da Royal Canin, uma transportadora de animais da NeoPet e uma selecção de produtos da Bodum são exemplos.

O ponto de partida e de chegada é o antigo apeadeiro de Mandim, em Castêlo da Maia (Rua Central de Mandim, 1101), onde deve aparecer pelas 09.30. Às 10.00 conte com uma sessão de zumba/aquecimento com o Maiafit, que termina meia hora depois, altura em que se dá início à caminhada. No fim do percurso, previsto para as 12.30, há uma explosão de cores e música do DJ Richard C da Moon Walk Editions.

Os interessados podem inscrever-se até 13 de Junho por 8€. Terminado o prazo só poderá realizar a sua inscrição no dia e no local da caminhada, desta vez por 10€. Se for um dos primeiros 400 inscritos terá direito a um kit oferta com uma t-shirt, dois saquinhos de pó de tinta e vários brindes surpresa. O levantamento do kit deve ser feito dia 15 no gatil do Cantinho do Tareco (Rua das Maias, loja 33, Bairro do Sobreiro), responsável pelo evento.

