Passadiços de Matosinhos estão a ser reabilitados

No Verão deste ano, a orla costeira de Matosinhos já terá novos passadiços. As estruturas estão neste momento a ser alvo de uma reabilitação e relocalização.

Os passadiços da orla costeira de Matosinhos estão a ser alvo de uma intervenção que deverá ficar concluída no Verão deste ano. O objectivo da obra é "promover a defesa da linha de costa, a protecção ambiental, a valorização paisagística e as condições de conforto da população", anuncia a Câmara Municipal de Matosinhos.

A empreitada prevê ainda a instalação de equipamentos para a prática de actividade física e a criação de pontos de descanso ao longo da costa. Na praia acessível da Memória, será colocada uma plataforma com equipamentos que possibilitem a prática de exercício físico ao ar livre, adequados a pessoas com mobilidade condicionada.

O valor do investimento é de 2,3 milhões de euros, com co-financiamento da candidatura ao POSEUR "Protecção do Litoral e Combate à Erosão Costeira de Matosinhos", no valor de 908 mil euros.

+ Matosinhos vai plantar 2100 árvores

+ A “anémona” de Matosinhos vai ser reabilitada