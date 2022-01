Pavilhão Rosa Mota recebe feira de vinhos em Março

A primeira edição deste ano da feira Vinhos a Descobrir está marcada para o último fim-de-semana de Março, nos dias 26 e 27. Desta vez, a feira estará instalada no foyer da Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota), nos jardins do Palácio de Cristal, entre as 14.30 e as 21.30.

Esta feira, organizada pela Inspire, tem a missão de juntar os produtores e os consumidores de vinhos, numa partilha de novidades e lançamentos de novas referências. Aqui encontrará pequenos produtores independentes de todo o país, desde Trás-os-Montes ao Algarve, passando pelas ilhas da Madeira e Açores. Poderá provar e adquirir vinhos tranquilos (DOC, Regionais, IGP, IG), vinhos verdes, vinho do Porto, espumantes, entre outros produtos vitivinícolas.

A nona edição do evento contará com provas comentadas, espaço para oferta gastronómica com tapas, petiscos e produtos regionais, e música ambiente proporcionada por DJs. Os bilhetes estarão disponíveis brevemente no local do evento e na Ticketline.

