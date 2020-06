Pegue nos pincéis e recrie ‘O Beijo’ de Klimt com a Lx Paint Porto

Antes de estar concluído em 1908, O Beijo de Gustav Klimt já tinha sido vendido por um valor em cinco vezes superior ao quadro mais caro anteriormente comprado na Áustria. Aquando da sua criação, o pintor simbolista, também um dos maiores expoentes da Art Nouveau europeia, já era reconhecido entre os seus concidadãos. Seria, contudo, esta obra que eternizaria o seu nome na história da arte.

A obra, um quadrado de 180 x 180 cm feito em óleo e folha de ouro sobre tela, insere-se na “fase dourada” de Klimt. Foi ele que incorporou as folhas de ouro na pintura, adicionando-lhes óleos e tinta de bronze e viabilizando a criação de diferentes texturas. É precisamente a textura, além da riqueza de cores e formas geométricas, que tornam O Beijo numa das obras mais importantes do século XX. A par, claro, das suas múltiplas interpretações, que vão do erotismo e plenitude à angústia e repressão entre o casal.

O original está bem guardado no Belvedere Palace Museum, na Áustria, mas é possível ter uma réplica em casa com a ajuda da Lx Paint Porto. O ateliê, que dá aos seus visitantes a oportunidade de recriar a tela de um artista famoso, vai dedicar um workshop ao mítico quadro de Gustav Klimt no dia 11 de Julho, às 16.30. Não é preciso ter experiência para participar. Basta ter vontade de passar uma tarde divertida e relaxante para pôr mãos à obra e levar uma tela sua para casa.

A orientação fica a cargo de um professor do projecto, que explica passo-a-passo como atingir um resultado o mais parecido possível com o icónico quadro em três horas. O bilhete pode ser comprado de forma individual (38€, tela média), em pack de duas pessoas (70€, duas telas médias) ou duplo (60€, tela grande para duas pessoas). Os materiais estão incluídos e ainda há biscoitos e bebidas para inspirar a criação artística.

