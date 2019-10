Planetário de Espinho organiza Festival de Cinema Imersivo

Se acha que visitar um planetário é apenas sinónimo de Astronomia, desengane-se. O Planetário de Espinho recebe a concurso, entre hoje e domingo, 50 filmes de 16 nacionalidades, que serão projectados com tecnologia 2D ou 3D a 360º no Centro Multimeios em Espinho, durante o Festival de Cinema Imersivo.

Serão apresentadas produções de países como EUA, Reino Unido, Canadá, Espanha, Coreia do Sul, Polónia, Holanda, Japão, Alemanha, França, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Grécia, Ucrânia e Tailândia. E, com a ciência sempre como tema base dos enredos, a duração máxima de cada filme não ultrapassará os 35 minutos e nenhuma transmissão será legendada, para que o espectador atente não só na imagem, mas também no som, e assim aprecie uma experiência verdadeiramente imersiva.

Segundo a organização, o Festival de Cinema Imersivo, o primeiro festival europeu a adoptar este sistema inovador, está em franca expansão. António Pedrosa, astrónomo e director do Planetário de Espinho, confessa que no plano de 2019 houve "um notável avanço tecnológico nos seus filmes, quer em termos de narrativa, quer no que se refere à própria produção".

As Aventuras Espaciais do Ted, Juniper, Beyond the Sun ou Birth of Planet Earth são alguns dos filmes a concurso que pode ver já este fim-de-semana. Além de filmes, pode assistir a um concerto especial de Surma, que vai actuar ao vivo no Centro Multimeios já amanhã pelas 22.00. A artista portuguesa vai tocar temas do seu álbum Antwerpen num concerto a 360º. Os bilhetes para este concerto e para todas as sessões já estão disponíveis e vão dos 2,50€ aos 50€.

+ Cinco filmes a não perder este mês

+ Coisas para fazer no Porto em Outubro

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.