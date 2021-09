Plano B vai reabrir com uma festa à moda do Porto

No fim-de-semana, o bar da Rua Cândido dos Reis vai ter um programa especial com DJs e bandas do Porto, para apoiar o talento local.

Um dos bares pioneiros da movida portuense vai voltar a fazer-nos dançar de olhos fechados. Depois do que parece ter sido uma eternidade, o Plano B, na Rua Cândido dos Reis, reabre esta sexta-feira, a partir das 22.00, com uma programação especial ao longo do fim-de-semana, com os talentos locais do Porto.

Na sexta-feira, dia 1, as boas-vindas serão dadas por A Pacheco na galeria, com experiências sonoras que reflectem identidades dispersas numa anarquia de géneros. Os Throes + The Shine regressam ao palco que os viu nascer com um concerto que vai aliar as influências africanas às texturas electrónicas e à fúria do rock, numa comunhão entre Portugal e Angola. A noite conta ainda com os Kazoo Collective e os DJs residentes João Semedo e Pixel82.

Na noite de sábado, dia 2, a festa começa com os Bons Rapazes Álvaro Costa e Miguel Quintão, que vão trazer as novidades mais frescas da música electrónica, e continua pela noite fora com Bruma, Kulture Brothers e Céline.

A entrada no Plano B será permitida apenas a quem tiver o Certificado Digital COVID da UE: de vacinação, de testagem (PCR realizado 72h antes ou teste antigénio com resultado laboratorial nas 48h anteriores) ou de recuperação. Não serão aceites testes sem certificado.

+ Cinco sítios para dançar no Porto

+ O portuense Indústria Club reabre em Outubro com Fatboy Slim

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal